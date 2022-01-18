В Meta назвали ошибкой блокировку в Facebook страницы делегации РФ на переговорах в Вене

Meta принесла извинения за блокировку страницы в Facebook Фото: Анастасия Осипова

Представитель компании Meta, в которую входит Facebook, прокомментировала блокировку в соцсети страницы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. По ее словам, доступ к аккаунту был ограничен по ошибке.

«Эта страница была отключена по ошибке нашими автоматизированными инструментами и сейчас восстановлена. Мы приносим пользователям извинения за любые неудобства, вызванные этим действием», — сообщил kp.ru представитель Meta.

Компания также принесла извинения пользователям за "любые неудобства, которые могли быть вызваны этими действиями".

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор направил Facebook письмо с требованием восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности, которые проходят в Вене. Страница была заблокирована в пятницу, 14 января.

Руководство соцсети вернуло к ней доступ в течение суток с момента обращения, однако объяснения от Meta о причинах блокировки удалось получить далеко не сразу.