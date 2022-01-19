Вячеслав Торсунов: Новая система обращения с отходами в Москве работает без сбоев

Теперь за весь «путь» мусора в городе отвечает единый региональный оператор – ГУП «Экотехпром». Фото: Иван МАКЕЕВ

В новом году столица убирает мусор по-новому. Стартовавшая в Москве с 1 января 2022 года система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) работает без сбоев. Об этом заявил РИА Недвижимость руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Вячеслав Торсунов.

Напомним, теперь за весь «путь» мусора в городе отвечает единый региональный оператор – ГУП «Экотехпром».

«Первые дни его работы показали, что компания справляется со своими обязанностями и оперативно реагирует на обращения жителей, - отметил Торсунов. - Несмотря на то, что новогодние каникулы - это время пиковых нагрузок для контейнерных площадок, в эти недели мусор вывозили по графику и в штатном режиме. Ежедневно на линию выходили 830 машин. За праздничные дни они собрали и вывезли около 970 тысяч кубометров отходов».

Глава ведомства объяснил хорошую работу единого оператора, в том числе, качественной подготовкой Москвы к мусорной реформе. Столичные власти уверены, что благодаря новшеству система обращения с отходами станет более прозрачной и удобной.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

С вопросами о работе единого регионального оператора москвичи могут обращаться любым удобным способом:

- на круглосуточную горячую линию ГУП «Экотехпром»: +7 (495) 150-43-03;

- через форму обратной связи на сайте регоператора eco-pro.ru.