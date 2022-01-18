Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 15:03

Посольство Австралии сообщило, что оформить заявку на визу из России нельзя

Все визовые заявки принимаются и обрабатываются посольством Австралии в Белграде
Наталья СМИРНОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)

Заявки на выдачу виз Австралии из России пока не принимаются. Как рассказали в посольстве страны в Москве, все заявления на выдачу визы обрабатываются онлайн министерством внутренних дел вне зависимости от гражданства заявителя.

На данный момент россияне могут подать заявку на визу через посольство Австралии в Белграде, сообщает РИА Новости.

"Посольство Австралии в России больше не занимается визовыми вопросами, вследствие чего не обладает статистическими данными по количеству принятых заявлений", - рассказали в посольстве Австралии в Москве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд в страну привитым двумя дозами российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Это случилось после того, как регулятор получил дополнительную информацию, в том числе сообщение о том, что российская вакцина "обеспечивает защиту", а также уменьшает вероятность передачи коронавирусной инфекции другим людям.