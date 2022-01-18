Лукашенко подтвердил, что в феврале в Белоруссии пройдет референдум по корректировке Конституции

Лукашенко подтвердил, что референдум по изменениям в белорусскую Конституцию пройдет в феврале 2022 года. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию этой страны состоится в феврале 2022 года. Об этом во вторник 18 января он сказал на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта внесения изменений в Конституцию.

«Думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали (мы же обещали в феврале провести), референдум», -цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что намерен в ближайшее время в послании белорусскому народу и парламенту еще раз коснуться вопроса о том, почему в основной закон Белоруссии были внесены изменения и заявил, что в ходе референдума на граждан страны не будет оказываться никакого давления.

«Пусть люди выскажут свое мнение. Никто не будет давить. Мы высказываем откровенно свою позицию. Пройдет, не пройдет - народ решит. Главное, народу довести суть, соль: дорогие, уважаемые товарищи, вот мы предлагаем эту Конституцию, почему - вот причины. Об этом я еще буду говорить в Послании в ближайшее время», - сказал Александр Лукашенко.

В проекте изменений предлагается скорректировать около половины статей белорусской Конституции. Подробности здесь.

Ранее сообщалось, что Лукашенко получил на рассмотрение новый вариант Конституции в ноябре 2021 года.