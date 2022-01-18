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В мире18 января 2022 16:02

Столтенберг заявил, что НАТО не может сконцентрироваться на одной угрозе из-за их большого количества

Одной из "угроз" он назвал Россию
Наталья СМИРНОВА
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости модернизировать Североатлантический альянс. По его словам, на данный момент НАТО не может сконцентрироваться на решении одного вопроса из-за слишком большого количества существующих "угроз".

"НАТО не может позволить себе концентрироваться на одной угрозе, мы должны одновременно следить за всем: подъёмом России, соответственно, Китая, агрессией России, киберугрозами, КНДР, пролиферацией ядерного оружия, всеми остальными постоянными угрозами нашим государствам-членам", - цитирует Столтенберга РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что альянс должен сотрудничать с США и заниматься модернизацией, чтобы более оперативно отвечать на вызовы, выстраивать киберзащиту и осваивать современные технологии.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что резкое повышение цен на газ в Европе связано с манипуляциями российской компании "Газпром". Он также заявил, что Североатлантический альянс настаивает на необходимости провести диверсификацию поставок газа для союзников.