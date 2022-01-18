МВД: в России в 2021 году преступлений стало меньше, а ущерб от них больше

В МВД РФ рассказали, как изменилась статистика преступности за год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России в 2021 году количество преступлений по сравнению с предыдущим годом стало меньше на 1,9 процента. Об этом говорится в данных о состоянии преступности по итогам 2021 года, опубликованных во вторник 18 января на сайте МВД.

По официальным данным, жертвами преступлений за год стали более 23,3 тысячи человек (на 600 человек больше, чем в 2020 году), еще почти 33 тысячи получили тяжелые травмы.

Четыре преступления из пяти совершаются в городах и поселках городского типа, каждое пятое – в сельской местности, сообщили в МВД.

На 63 процента увеличился ущерб от преступлений. На 11,6 процента увеличилось число преступлений экономической направленности.

«Ущерб от преступлений составил 834,5 млрд рублей, что на 62,7% больше показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (92,2%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа», - отмечается в материалах МВД.

В 27 регионах Российской Федерации за год преступлений стало больше, в 58 – меньше.

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