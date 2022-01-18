Роспотребнадзор заявил о регистрации 1 241 случая штамма "омикрон" в Москве

Наибольшее число завозных случаев связано с туристическими поездками в Турцию Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор заявил, что к 18 января в Москве было зарегистрирован 1 241 случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. При этом большинство заболевших не выезжали за пределы области.

"На сегодняшний день в Москве зарегистрирован 1 241 случай "омикрона", из них 976 заболевших (78,6%) не выезжали за пределы Москвы и Московской области, 265 случаев (21,4%) являются завозными и связаны с поездками в другие страны", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Больше всего завозных случаев связаны с поездками в Турцию, ОАЭ, Доминиканскую Республику и Египет. Роспотребнадзор расследовал все случаи заражения, установил круг контактных лиц и изолировал заболевших. За контактными лицами было установлено медицинское наблюдение.

Как ранее писал сайт kp.ru, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции среди граждан в России составляет 63,9%. Такое заявление во вторник, 18 января, сделала вице-премьер Татьяна Голикова.