Федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту утвержден в России

В России утвердили федеральный стандарт спортивной подготовки по киберспорту Фото: Василий Вахрин

В пресс-службе Федерации компьютерного спорта России рассказали, что федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта "компьютерный спорт" прошел все стадии согласования и утверждения.

"Теперь официально могут открываться секции по компьютерному спорту, разрабатываться и утверждаться программы подготовки киберспортсменов. Это важный этап в развитии нашего вида спорта", - рассказал президент Федерации Дмитрий Смит в беседе с изданием "Газета.ru".

В организации ожидают появления еще большего количества сильных спортсменов, которые смогут представлять страну на мировой арене.

Ранее стало известно, что россияне увлекаются компьютерными играми, но не верят в них как в профессию. Только 6,6% родителей верят в то, что работа в сфере киберспорта способна обеспечить детям доход от 200 000 рублей в месяц и выше, рассказывает "Российская газета".