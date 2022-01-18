Индекс Мосбиржи рекордно упал с начала пандемии

18 января зафиксирован рекордный с начала пандемии обвал индекса. Фото: Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС.

На Мосбирже в четверг 18 января 2022 года зафиксирован рекордный обвал индекса с начала пандемии. В течение дня снижение индекса достигало 5,82% — до 3353,14 пункта. Как сообщает РБК, в последний раз по ходу торгового дня падение индекса Мосбиржи более чем на пять процентов наблюдалось еще в начале пандемии COVID-19, в апреле 2020 года.

Издание связывает обвал российских акций с негативным геополитическим фоном, в частности, с переговорами США и НАТО по безопасности и возможными новыми пакетами санкций со стороны Запада.

О падении индекса Мосбиржи сообщалось также в ноябре и в декабре 2021 года.

Индекс Мосбиржи - это основной индикатор российского фондового рынка, который рассчитывается в рублях. Состав индекса и вес акций в нем пересматривается каждые несколько месяцев.

Ранее на kp.ru эксперты объяснили, почему они ожидают в ближайшее время повышение курса российского рубля. В то же время специалисты отметили, что даже на фоне существенного роста цен на нефть российский рубль начнет расти по отношению к доллару лишь при определенном улучшении геополитической ситуации.