NASA пообещало изолировать отсек российского модуля «Звезда» в случае сохранения утечки воздуха

На МКС могут изолировать отсек российского модуля "Звезда", если там продолжится утечка воздуха. Фото: REUTERS

Отсек российского модуля Международной космической станции «Звезда» могут изолировать, если в модуле продолжится утечка воздуха. Об этом в четверг 18 января сообщила директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс.

«В худшем варианте развития событий мы можем перманентно изолировать этот модуль», - цитирует Гейтенс Интерфакс.

Отмечается, что пока ситуация не представляет серьезной угрозы.

В то же время в Роскосмосе сообщили, что космонавты обнаружили последнее место утечки воздуха из отсека модуля «Звезда», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в российском модуле «Звезда» на МКС обнаружилась утечка воздуха, которая продолжалась после того, как космонавты заделали несколько трещин.

Также сообщалось, что возможную утечку воздуха на МКС обнаружили с помощью чаинок. Подробности читайте здесь на kp.ru.