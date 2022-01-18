В Союзе виноделов пообещали, что из-за нового закона вино в России не подорожает

Затраты, которые потребуются на выпуск стикеров, не потребуют повышения цены Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент Союза виноградарей и виноделов (СВВР) РФ Леонид Попович заявил, что новый закон "О виноградарстве и виноделии в РФ" не повлияет на стоимость вина в стране. Даже несмотря на то, что из-за его введения производители должны заново подготовить декларации о соответствии и внести изменения в информацию на этикетках и другую документацию.

Как отметил Попович, в законе не было предусмотрено переходного периода. Поэтому производители и импортеры были вынуждены наносить на винодельческую продукцию дополнительные стикеры, чтобы указать ее вид, как того требует новый закон.

"Затраты, которые потребуются на выпуск стикеров, не потребуют повышения цены, потому что они минимальны", - приводит слова Поповича РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 января, как и во все последние годы, повышен акциз на крепкий алкоголь (на 4% в расчете на литр спирта). А следом увеличатся и минимальные розничные цены.