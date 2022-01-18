Актер фильма «Курьер» госпитализирован после падения из такси

Актер Федр Дунаевский Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Москве госпитализирован актер Федор Дунаевский. Он был госпитализирован после падения на улице.

Звезда сериала «курьер» выходил из такси и не удержался на скользкой дорожке. Мужчина упал на землю и сильно ударился головой.

Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали черепно-мозговую травму и доставили знаменитого пациента в больницу, сообщает Пятый канал.

Сейчас 52-летний актер в больнице.

По некоторым данным, актер находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ФАН.

Ни сам актер, ни его представители пока никак не прокомментировали информацию о его госпитализации.

Популярность Федор Дунаевский получил после своего участия в картине Карена Шахназарова «Курьер». Фильм вышел на экраны в 1986 году, передает телеканал "360".