Пентагон: США не планируют отправлять войска на Украину

При этом США продолжат оказывать военную помощь Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не планируют отправлять дополнительные войска на Украину. В стране уже есть военнослужащие из американской Национальной гвардии, которые выполняют функции военных инструкторов и советников.

"В настоящее время не планируется отправка дополнительных ротационных войск на Украину", - сообщил Кирби на брифинге с журналистами во вторник, 18 января.

Он отметил, что американские военные, которые консультируют, проводят инструктаж и помогают украинским ВС, продолжат свою миссию.

"Мы будем продолжать следить за ситуацией на местах, и, если нам потребуется принять решение в отношении вооруженных сил, мы это сделаем", - добавил пресс-секретарь Пентагона.

Как ранее писал сайт kp.ru, США считают учения России и Белоруссии "опасной демонстрацией силы", которая заставляет беспокоиться о действиях, которые Москва может предпринять в будущем. Об этом заявила высокопоставленный представитель госдепартамента США на брифинге во вторник, 18 января.