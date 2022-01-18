WSJ: США планируют ввести санкции против "сепаратистов" на Украине Фото: REUTERS

США планируют ввести финансовые санкции против "пророссийских сепаратистов на Украине". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, американская сторона предполагает, что такое решение должно будет оказать дипломатическое давление на Россию. Также ожидается, что ограничительные меры будут применены к четырем физическим лицам, официально о санкциях намерены объявить в четверг.

При этом издание подчеркивает, что подобное решение показывает сомнения в американском правительстве относительно введения прямых санкций против России.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что заявления о возможных санкциях против страны со стороны США в Москве оцениваются крайне негативно. Официальный представитель Кремля добавил, что это выглядит как попытка оказать давление на страну в ходе переговоров о гарантиях безопасности. Она абсолютно бессмысленная, так как при адекватном ответе можно будет говорить о полном разрыве отношений.