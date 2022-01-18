Драму "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина включили в программу Берлинале

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Российскую драму "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина включили в программу "Панорама" международного Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба продюсерской компании "Метрафильмс".

В картине раскрывается проблема современного рабства, а также показана жизнь мигрантов в России. Данный фильм основан на реальных событиях, произошедших в Москве в 2012 году.

Напомним, в этом году Международный Берлинский кинофестиваль пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля с учетом всех коронавирусных ограничений. Жюри основного конкурса 72-го Берлинале возглавит М. Найт Шьямалан – культовый режиссер и сценарист.

Впервые сотрудник Управления Верховного комиссара США по Германии Оскар Мартай выдвинул идею проведения кинофестиваля на территории Берлина в 1950 году. Первый Берлинале открылся 6 июня 1951 года "Ребеккой" Альфреда Хичкока, а его победителями стали сразу пять фильмов в разных жанрах.