США обеспокоены предстоящими учениями России и Белоруссии из-за возможности "атаковать Украину с севера" Фото: REUTERS

США утверждают, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии якобы могут позволить российской стороне атаковать Украину с севера. Об этом во время проведения специального брифинга заявил сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

- Сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения ... Россия может намереваться разместить свои силы в республике под предлогом совместных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера, - заявила она.

Напомним, все чаще западные страны, а также Киев выдвигают утверждения о возможных рисках "российского вторжении" на Украину. Ранее в Кремле уже заявляли, что РФ не намерена ни на кого нападать и не представляет угрозы для других государств. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон распространил полную дезинформацию о якобы готовящейся Москвой провокации для "вторжения" на Украину.