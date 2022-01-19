Вирусолог Альтштейн объяснил, почему карантин по ковиду сократили до 7 дней

Такая мера будет действовать в отношении штамма "омикрон" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России карантин по коронавирусу сократили до семи дней. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн объяснил, почему было принято такое решение.

По мнению вирусолога, подобная мера обоснована при штамме «омикрон», так как он протекает легче других вариантов ковида.

Сокращенный карантин будет актуален тем, у кого болезнь протекает бессимптомно или легком формате.

- Возможно имеются данные о том, что если заболевание было легким, то к седьмому дню вирус уже не обнаружен, - комментирует Life Альтштейн.

Он подчеркивает, что речь идет именно о текущей ситуации с «омикроном» в России. Но это вовсе не значит, что угроза миновала.

- Тоже возможны тяжелые и смертельные случаи. В основном, когда люди остаются дома, заболевание протекает легко. Нужно проверять тестом — если ПЦР отрицательный, то тогда карантин закончен, — объяснил вирусолог.

Тем временем глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сделал заключение, что пандемия коронавирусной инфекции вряд ли завершится на омикрон-штамме,передает ФАН.

В Роспотребнадзоре отмечают, что заражение "омикрон" штаммом происходит из-за границы. В ведомстве назвали страны, из которых активнее всего ввозят болезнь в Россию. Турция, Доминиканская Республика и Египет — страны, турпоездки в которые стали источником наибольшего числа завозных случаев «Омикрон»-штамма коронавируса в Москве, пишет газета "Известия".