Помощник Байдена заявил о готовности США продолжать встречи с Россией по вопросам безопасности Фото: REUTERS

США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности и считают, что в данной сфере есть шансы достичь прогресса. Об этом в интервью журналу Foreign Policy рассказал помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

- Американская сторона готова, если Россия хочет двигаться вперед по пути дипломатии, и мы выдвинули некоторые идеи и предложения, чтобы они их рассмотрели ... Мы готовы продолжать обсуждение, - рассказал он.

Напомним, 10 января в Женеве прошли первые переговоры между Россией и Соединенными Штатами по гарантиям безопасности в Европе.Встреча продолжалась около восьми часов, она закончилась в 18:32 по московскому времени.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Соединенным Штатам не следует надеться на компромиссы со стороны России на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности в Европе. Идти на уступки стоит Вашингтону, отметил он.