Иммунолог Крючков: В зоне риска по смертности при "омикроне" находятся пожилые и дети Фото: Shutterstock

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности при "омикроне" находятся несколько категорий граждан.

По его словам, это пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети в возрасте до трех лет.

- Штамм коронавируса "Омикрон" начнет бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. ... летальность выросла и среди маленьких детей, - рассказала специалист в беседе с Ura.ru.

Накануне Крючков рассказывал, где лучше всего распространяется штамм коронавируса "омикрон". По словам врача, основной целью данного варианта covid-19 является слизистая верхних дыхательных путей.

Напомним, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России достиг отметки в 63,7%. За время пандемии около 76,6 миллиона россиян прошли полный курс вакцинации от ковида.