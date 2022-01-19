Псаки назвала опасной ситуацию вокруг Украины Фото: REUTERS

США считает сложившуюся ситуацию вокруг Украины чрезвычайно опасной. Там также полагают, что России нужно будет решить, продолжать дипломатическое взаимодействие или нет. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

- Мы считаем, что ситуация крайне опасная. На данном этапе российская сторона может пожелать атаковать Украину в любой момент, - утверждала она.

Псаки добавила, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на предстоящей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве "призовет РФ незамедлительно предпринять шаги по деэскалации".

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать и не представляет угрозы для других стран. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вашингтон распространил полную дезинформацию о якобы готовящейся Москвой провокации для "вторжения" на Украину.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, назвал подобные заявления голословными.