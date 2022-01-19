Bloomberg: В МИД Британии приготовились к кризисному режиму на случай эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудников Министерства иностранных дел Великобритании проинформировали о необходимости подготовиться к переходу в кратчайшие сроки "к кризисному режиму". Причина - опасения эскалации кризиса вокруг Украины, сообщает Bloomberg.

По словам источника издания, это означает, что сотрудников МИД и дипломатов могут перераспределить на работу над политикой в отношении России и Украины, а также ответом Британии на любую эскалацию напряженности, в том числе включая вариантами сдерживания и санкциями.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что не намерена ни на кого нападать, в том числе не планирует "нападать на Украину". Что касается перемещения российских войск, то в Кремле объясняли, что это проходит исключительно на территории российского государства и не должно волновать другие страны.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вашингтон распространил полную дезинформацию о якобы готовящейся Москвой провокации для "вторжения" на Украину.