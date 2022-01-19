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В мире19 января 2022 1:12

В ИКАО объяснили посадку самолета Ryanair в Минске ложными данными о минировании

Там также напомнили, что сообщение заведомо ложной информации, ставящей под угрозу безопасность воздушного судна во время полета, является правонарушением
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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В ИКАО объяснили посадку самолета Ryanair в Минске ложными данными о минировании

В ИКАО объяснили посадку самолета Ryanair в Минске ложными данными о минировании

Фото: Иван ВИСЛОВ

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что самолет авиакомпании Ryanair был вынужден приземлиться в Минске после получения ложного сообщения о минировании. Об этом говорится в отчете организации.

- Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к вылету из Афин (Греция), а также после проверок в Белоруссии и Литве, считается, что угроза взрыва бомбы была заведомо ложной, - сказано в документе.

Напомним, все случилось 23 мая 2021 года. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей.