В ИКАО объяснили посадку самолета Ryanair в Минске ложными данными о минировании Фото: Иван ВИСЛОВ

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) сообщила, что самолет авиакомпании Ryanair был вынужден приземлиться в Минске после получения ложного сообщения о минировании. Об этом говорится в отчете организации.

- Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к вылету из Афин (Греция), а также после проверок в Белоруссии и Литве, считается, что угроза взрыва бомбы была заведомо ложной, - сказано в документе.

Напомним, все случилось 23 мая 2021 года. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей.