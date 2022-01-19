Умер Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, самый пожилой мужчина в мире Фото: Алексей БУЛАТОВ

Умер испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия - самый пожилой мужчина в мире. Он скончался в возрасте 112 лет, говорится в заявлении на сайте Книги рекордов Гиннесса.

- Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер в своем доме ... ему было 112 лет и 341 дня, - сообщается в заявлении. Что послужило причиной смерти долгожителя в тексте не уточняется.

Испанец был объявлен рекордсменом в сентябре 2021 года, в возрасте 112 лет и 211 дней. У Сатурнино и его жены Антонины за время брака родились семь дочерей, появились 14 внуков и 22 правнука.

В молодости из-за своего низкого роста он избежал призыва в годы гражданской войны в Испании. Тогда он решился открыть свое сапожное дело. В частности, он изготавливал обувь для солдат.

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