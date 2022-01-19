Более двух тысяч фур стоят в очереди на въезд в Китай Фото: Виктория МИНАЕВА

Свыше двух тысяч российских грузовиков ждут своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия–Забайкальск.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источник, физически у границы сейчас находятся около 600 машин, а остальные фуры стоят в электронной очереди. Данную информацию уже подтвердили в Минтрансе.

Там уточнили, что в электронной очереди 2,5 тысячи автопоездов и еще 400 тягачей. Кроме них у границы скопилось около 500 машин.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке 17 января большегрузы ночью заняли дорогу под Золотым мостом, потому что не могли попасть в порт из-за железнодорожного состава. Жители города возмутились из-за этого, поскольку фуры мешали автолюбителям. Это связано с тем, что грузопоток в направлении тихоокеанских портов растет. И в частности ВМП "Первомайский" развивается, объемы погрузки-выгрузки увеличиваются, соответственно, увеличиваются объемы поездной работы.