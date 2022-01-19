Что произошло в ночь на 19 января Фото: REUTERS

В США утверждают, что Россия якобы может "атаковать" Украину с севера. В Госдепе заявили,что "сообщения о переброске войск РФ в Белоруссию, что осуществляется под предлогом запланированных заранее регулярных учений, вызывают опасения".

Свыше двух тысяч российских грузовиков ждут своей очереди на въезд в Китай через пропускной пост Маньчжурия–Забайкальск, но физически у границы сейчас находятся около 600 машин, а остальные - стоят в электронной очереди.

Российском посольстве в Вашингтоне заявило, что если США на самом деле привержены дипломатическому урегулированию внутриукраинского конфликта, то им следует отказаться от планов поставок новых партий вооружений на Украину.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в зоне риска по смертности при "омикроне" находятся несколько категорий граждан. По его словам, это пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети в возрасте до трех лет.

США готовы продолжать переговоры с Россией по вопросам безопасности и считают, что в данной сфере есть шансы достичь прогресса.

В России 19 января празднуется Крещение. На прилегающей к Главному храму ВС России Соборной площади начались торжественные мероприятия, посвященные Крещению Господнему - одному из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников.