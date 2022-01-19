Цена нефти марки Brent поднялась до 89 долларов за баррель впервые с 2014 года

Стоимость нефти обновила рекорды за шесть лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Мировые цены на нефть в среду, 19 января 2022 года, продолжают расти. На этот раз топливо подорожало на 1,73%.

В итоге стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE достигла 89,02 доллара за баррель, правда, потом немного снизилась. Это максимальный показатель с октября 2014 года.

Напомним, днем ранее впервые за несколько лет стоимость нефти марки Brent превысила 87 долларов за баррель.

Эксперты связывают тенденции роста с опасениями, что из-за дефицита газа в хранилищах Европы возможен вариант с использованием нефти в качестве альтернативного источника энергии.

Как ранее писал сайт kp.ru, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович допустил, что цены на нефть поднимутся до 90 долларов за баррель.