Все детские сады Красноярска эвакуированы из-за сообщений о минировании

На территории дошкольных учреждений работают сотрудники правоохранительных органов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красноярск охватила новая волна сообщений о минированиях. Как сообщает "КП-Красноярск", утром 19 января 2021 года в региональной столице эвакуировали воспитанников и сотрудников всех детских садов из-за новой информации о возможных угрозах.

Проверкой поступивших данных занимаются оперативные службы. На территории дошкольных учреждений находятся сотрудники правоохранительных органов, в частности, полицейские.

Стоит отметить, что этому предшествовали сообщения о минированиях школ. Школьников нескольких образовательных учреждений эвакуировали четыре дня подряд.

Подобная ситуация не только в Красноярске. Как сообщает "КП-Новосибирск", утром в среду в школы областного центра поступили сообщения о минировании. Учителей и детей эвакуируют в срочном порядке.

Днем ранее по аналогичной причине срочно эвакуировали учащихся Военно-морского лицея и школы №10 в Хабаровске. Об этом пишет "КП-Хабаровск".