СК начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота

Артефакты коллекции скифского золота были найдены на крымской земле. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, составляющей особую культурную ценность. Об этом рассказал ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

"Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер", - уточнил Молохов.

По его словам, есть чиновники, которые должны были организовать передачу коллекции в музейный фонд России, но своевременно этого не сделали.

Напомним, коллекция из 2111 экспонатов стоимостью около двух миллионов евро была собрана в четырех крымских музеях. Она была представлена на выставке в Амстердаме в 2014 году. В это время Крым вошел в состав России, а после завершения выставки Украина потребовала Амстердам вернуть экспонаты в Киев.

Как ранее писал сайт kp.ru, 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама поставил точку в многолетних судебных тяжбах, объявив о передаче "скифского золота" Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это решение "рейдерским захватом" и сказал, что борьба будет продолжена.