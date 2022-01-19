Россия сократила объем вложений в госбумаги США до 2,4 млрд долларов

Россия сократила вложения в госбумаги США на 1,5 млрд долларов Фото: REUTERS

Россия продолжила сокращать вложения в государственные бумаги Соединенных Штатов. Согласно данным американского министерства финансов, в ноябре 2021 года этот показатель составил 2,409 миллиарда долларов, что на 1,5 млрд меньше, чем в сентябре.

Объем вложений по краткосрочным облигациям США в сравнении с сентябрем также сократился с 3,7 млрд долларов до 2,3 млрд, а доля в долгосрочных госбумагах - с 204 млн долларов до 101 млн.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия последовательно сокращает вложения в американские ценные бумаги с весны 2018 года. Еще в марте 2018 года вложения составляли 96 млрд долларов, а уже в апреле они резко упали более чем в два раза, в мае - в три.

Когда эта цифра стала меньше 14 млрд долларов, Россия выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США.