Генсек ООН предложил Меркель работу в организации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель стать советником высокого уровня в структуре организации.

Как передает агентство DPA со ссылкой на источники в международной организации, генсек ООН направил письмо с предложением Меркель. Отмечается, что экс-глава немецкого правительства пока не дала ответ, однако в организации не уверены, что она примет предложение.

Напомним, ранее Меркель говорила, что после ухода из политики будет больше путешествовать и читать книги. Позже она подтвердила, что после ухода с поста канцлера Германии больше не собирается заниматься политикой, отметив, что попеременно будет «читать и спать», а потом «в голову придут и другие планы».

Меркель занимала пост канцлера Германии 16 лет. В 2018 году она сообщила, что не планирует выставлять кандидатуру на пятый срок.