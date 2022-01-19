Ученый рассказал о новом способе заражения "омикроном"

Ученый Прусс заявил, что омикрон научился попадать в организм человека через пузырьки эндосом Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый штамм коронавируса «омикрон» нашел новый способ заражать людей, попадая в клетки некоторых тканей организма через пузырьки эндосом. Об этом рассказал известный ученый-генетик Дмитрий Прусс.

«Считалось, что вирусам трудно так делать. Там [в эндосомах] очень опасная для вируса среда, там всякие ферменты, которые раскусывают, разгрызают вирусы», - сообщил специалист в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, штамм «омикрон» каким-то образом смог подавлять эти антивирусные процессы, однако пока непонятно, как именно. «От изучения этого специфического процесса будет зависеть наше понимание, что смогут делать вирусы дальше, насколько легко им получить такие необычные изменения», - уточнил эксперт.

Как отметил Прусс, это может говорить, что коронавирус может изменяться серьезным образом, чтобы иммунная система его не узнала, однако от этого ему будет больше вреда, чем пользы. Ученый полагает, что в будущем вирус станет слабопатогенным и превратится в нечто вроде простуды.

Напомним, ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что тяжелее всего заражение штаммом «омикрон» перенесут люди, у которых ослаблен иммунитет и граждане, не прошедшие вакцинацию.