Сенатор Джабаров заявил, что Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил в Белоруссии

Владимир Джабаров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил России на территории Белоруссии. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом политик прокомментировал заявление Госдепа США, где ранее сказали, что изменение конституции Белоруссии может привести к размещению ядерных сил России на территории республики.

Зампред Совфеда отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко уже предлагал при необходимости разместить на белорусской территории российские ядерные силы, однако «дальше разговоров дело не пошло, переговоров нет». Как считает сенатор, заявления Госдепа США говорят о желании «поиграть мускулами» после озвученных Москвой предложений по гарантиям безопасности в Европе.

Джабаров также напомнил, что Россия и Белоруссия являются абсолютно суверенными государствами и могут принимать решения для обеспечения своей безопасности. «Я думаю, эти заявления госдепа - просто словесная перепалка. Мы ждём ответа на свои предложения (по гарантиям безопасности), остальное вторично», - приводит РИА Новости слова сенатора.