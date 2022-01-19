Рублевый индекс Мосбиржи усилил падение после начала торгов 19 января 2022 Фото: Евгения ГУСЕВА

На открытие торгов в среду, 19 января, на российском рынке акций продолжилось падение, а скорость снижения только увеличилась.

Как следует из данных биржи, рублевый индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) к 9:29 по московскому времени потерял 2,25%, опустившись до 3254,08 пункта, к 9:44 индекс отыгрался и составляет 3278,27 пункта. Индекс РТС опустился на 7,29% до 1367,45 пункта.

Напомним, во вторник, 18 января, на Мосбирже зафиксировали рекордный обвал индекса с начала пандемии. В течение дня снижение индекса достигало 5,82%, до 3353,14 пункта. Падение индекса с уровня исторических максимумов превысило 20%, став рекордным с марта 2020 года.

О падении индекса Мосбиржи сообщалось также в ноябре и в декабре прошлого года.

Индекс Мосбиржи является основным индикатором российского фондового рынка, который рассчитывается в рублях. Состав индекса и вес акций пересматривается каждые несколько месяцев.