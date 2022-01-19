Полиция Алма-Аты перекрыла центральные улицы города из-за антитеррористической операции Фото: REUTERS

В центре Алма-Аты проходит антитеррористическая операция, в связи с чем перекрыты центральные улицы города. Об этом в среду, 19 января, сообщила пресс-служба местного департамента полиции.

«Будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра, в северном и южном направлениях и по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева», - говорится в заявлении пресс-службы.

Власти просят горожан с понимаем отнестись к происходящему, а также заранее скорректировать маршрут передвижения.

Напомним, ранее начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал, что в ходе беспорядков в городе было похищено свыше 1,3 тысячи единиц оружия, а погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. Сотрудники правоохранительных органов города задержали за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления более 2,4 тысячи человек.