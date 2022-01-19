Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика19 января 2022 8:12

Комитет Госдумы одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Поправки будут рассмотрены Госдумой 20 января 2022
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Комитет Госдумы одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6%

Комитет Госдумы одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6%

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов в ходе заседания в среду, 19 января, рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в текущем году.

Как писал сайт kp.ru, норму об индексации правительство внесло поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект. В документе были прописаны выплаты социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Сообщалось, что поправки об индексации пенсий на 8,6% будут рассмотрены Государственно думой в четверг, 20 января. Предполагается, что данный проект депутаты рассмотрят во втором и, возможно, сразу в третьем чтении.

Напомним, проиндексировать пенсии на 8,6% ранее предложил президент России Владимир Путин, который в ходе своего совещания с членами правительства заявил, что принятые ранее решения не позволят российским гражданам покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года.