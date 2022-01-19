Комитет Госдумы одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6% в 2022 году

Комитет Госдумы одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов в ходе заседания в среду, 19 января, рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект поправок об индексации пенсий на 8,6% в текущем году.

Как писал сайт kp.ru, норму об индексации правительство внесло поправкой в уже принятый в первом чтении законопроект. В документе были прописаны выплаты социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Сообщалось, что поправки об индексации пенсий на 8,6% будут рассмотрены Государственно думой в четверг, 20 января. Предполагается, что данный проект депутаты рассмотрят во втором и, возможно, сразу в третьем чтении.

Напомним, проиндексировать пенсии на 8,6% ранее предложил президент России Владимир Путин, который в ходе своего совещания с членами правительства заявил, что принятые ранее решения не позволят российским гражданам покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года.