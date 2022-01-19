Глава МИД Казахстана не считает, что Назарбаев и его родственники причастны к беспорядкам

Нурсултан Назарбаев Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди выразил мнение, что первый президент Казахстана, экс-председатель Совета безопасности государства Нурсултан Назарбаев и его родственники непричастны к беспорядкам, сообщает портал Euractiv.

По его словам, об именах организаторов массовых несанкционированных акций протеста, нападений на сотрудников правоохранительных органов и захвата объектов инфраструктуры можно будет говорить после проведения тщательного расследования.

"На вопрос, был ли Назарбаев или члены его семьи причастны к беспорядкам, Тилеуберди сказал, что он так не думает, но в конечном итоге это покажет расследование", - уточняет издание.

Как ранее писал сайт kp.ru, Нурсултан Назарбаев впервые выступил на публике после массовых беспорядков на территории страны. В сети появился трехминутный видеоролик с его обращением к нации. Елбасы сидит за большим столом, без бумаг, но видно, что он читает по суфлеру.

Бывший лидер государства подчеркнул, что январские события потрясли всю страну. Он выразил мнение, что целью организаторов протестов было разрушение целостности страны и устоев государства.

Он также добавил, что слухи о конфликте политических элит в Казахстане не имеют под собой никаких оснований, и это подтверждается грядущим назначением действующего президента Касым-Жомарта Токаева председателем партии "Нур Отан".