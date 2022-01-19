Захарова заявила, что следствие должно определить иностранных заказчиков беспорядков в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следствие должно установить, кто из иностранных заказчиков стоял за организацией беспорядков в Казахстане. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, указав на то, что Москва отмечала воздействие экстремистских сил в республике.

«Это должно определить следствие. Даже если понимание у экспертов есть, то все-таки официально мы должны опираться на данные, которые будут получены в ходе следствия. Есть такая практика и такая культура», - сказала дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Захарова отметила, что Министерство иностранных дел РФ уже делало официальное заявление в связи с событиями в Казахстане. «Мы не просто видели, мы говорили об экстремистских силах», - заявила она, подчеркнув, что делали это «с опорой на факты, но какая-то конкретика все-таки должна быть установлена в ходе следствия».

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя протесты и беспорядки в республики, сообщил, что речь идет о попытке государственного переворота, отметив, что террористы действовали с особой жестокостью. Он напомнил, что двое военнослужащих были найдены обезглавленными.