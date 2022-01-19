Власти Подмосковья продлили ограничения из-за коронавируса Фото: Иван ВИСЛОВ

В Московской области продлили ограничительные меры, которые приняли ранее в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья, до 25 февраля текущего года сохраняется удаленный режим работы для 30% сотрудников без учета вакцинированных и переболевших коронавирусом. Также работодателям необходимо перевести на дистанционный режим всех работников в возрасте от 60 лет, а также имеющих какие-либо хронические заболевания.

«Чтобы облегчить нагрузку медикам, заботящимся о здоровье жителей Подмосковья, и остановить распространение «Омикрона», в регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удаленную работу 30 % численности работников», - говорится в заявлении пресс-службы правительства области.

Кроме того, гражданам старше 60 лет советуют соблюдать домашний режим.

Напомним, днем ранее, 18 января, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что московские власти продлевают режим самоизоляции для пожилых людей, а также продлят ограничения по удаленной работе для 30% сотрудников.