В МИД Казахстана заявили, что контингент ОДКБ выполнил свою миссию на высоком профессиональном уровне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выполнил свою миссию в Казахстане на высоком профессиональном уровне. Такую оценку дал директор департамента евразийской интеграции Министерства иностранных дел республики Александр Синяговский.

«Считаем, что миссия ОДКБ в Казахстане была выполнена на высоком профессиональном уровне. Отмечаем роль организации и ее вклад в стабилизацию ситуации. Миротворческая миссия реализована в духе союзнической взаимной поддержки», - заявил дипломат.

Напомним, 6 января, в секретариате ОДКБ сообщили, что для нормализации обстановки в Казахстане организация начала перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в миротворческий контингент вошли Воздушно-десантные войска.

Как писал сайт kp.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ из республики начнется 13 января, отметив при этом, что пребывание миротворцев «сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации».