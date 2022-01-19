Опрос: каждый третий работодатель хочет видеть в резюме хобби, соответствующие будущей работе Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос среди 1000 компаний и выяснили, что каждый третий работодатель хочет видеть в резюме только те хобби, которые соответствуют характеру будущей работы.

Так, 34% участников опроса за то, чтобы в резюме были указаны все хобби, 34% считают допустимым указывать только те занятия, которые соответствуют специальности и характеру будущей работы, еще 21% считает графу о любимых увлечениях в резюме лишней, рассказывает "Газета.ru".

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