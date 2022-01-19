Глава Свердловской области Куйвашев отменил QR-коды в торговых центрах

Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене требования QR-кодов на входе в торговые центры. Как сообщает "КП-Екатеринбург", документ вступит в силу 20 января 2022 года.

Список учреждений, где сохраняется контроль наличия QR-кодов у посетителей, сократился. В него входят санатории, базы и домах отдыха, госучреждения, органы местного самоуправления, а также региональные и муниципальные учреждения, которые занимаются хозяйственным обеспечением власти.

Также документ предусматривает перевод на удаленную работу 30% государственных и муниципальных служащих, а также запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия при оказании услуг общественного питания.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ не рассматривают введение ограничений по ковидным сертификатам для подростков. Об этом он сказал в четверг 13 января, отвечая на вопрос журналистов о том, предполагается ли на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки введение ограничений по ковид-сертификатам для несовершеннолетних.