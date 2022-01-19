Москва, Санкт-Петербург и Сочи станут самыми популярными направлениями для путешествий в феврале 2022

Москва, Санкт-Петербург и Сочи стали самыми популярными направлениями для путешествий в феврале 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, что наиболее популярными авианаправлениями для путешествий в феврале 2022 года стали Москва с долей поисков 10,3%, Сочи (7,2%) и Санкт-Петербург (7%).

Среди зарубежных стран популярностью пользуется Турция с долей поисковых запросов 15,2%, ОАЭ (6,7%) и Армения (6,4%), рассказывает "Газета.ru".

Ранее стало известно, что цены на путешествия по России в 2022 году должны вырасти примерно на 10%. Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский считает, что общий рост цен на товары и услуги не может не отразиться на туристических продуктах, передает ФАН.

Также стало известно, что с 18 января в России стартовал новый этап программы туристического кешбэка. За поездки по стране путешественникам будут возмещать до 20% затрат, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации путёвку необходимо купить до 12 апреля и оплатить её картой МИР, рассказывает RT.