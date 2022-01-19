МВД передаст следователям материалы по факту оскорбления Волочковой полицейских Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту оскорбления балериной Анастасией Волочковой полицейских в аэропорту Шереметьево во время задержания, и направят в следственные органы все соответствующие материалы. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что Волочкова устроила скандал во время перелета с Мальдивских островов в Москву. Сообщалось, что она конфликтовала с экипажем из-за нежелания надеть маску, а после прибытия в аэропорт ее задержала полиция.

«Сотрудниками полиции установлена личность гражданки 1976 г.р., которая, находясь в самолете с признаками алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью, чем нарушала общественный порядок, а также находилась без средств индивидуальной защиты», - говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, при доставлении в дежурную часть пассажирка начала вести себя неадекватно, размахивая руками и оскорбляя полицейских. Уточняется, что у нее было выявлено состояние алкогольного опьянения. В отношении нарушительницы составили протоколы за мелкое хулиганство и невыполнение правил поведения при ЧС.

«По факту оскорбления сотрудников полиции собранные материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», - говорится в сообщении.