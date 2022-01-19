Рекордный рост заражений коронавирусом произошел в Карелии

В Карелии с начала года произошел резкий скачок заражений коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Карелии с начала года произошел резкий скачок заражений коронавирусом. Так, за минувшие сутки в республики заболели более 300 человек. Это рекордное число за 2022 год. При этом в Карелии все чаще стали болеть дети. Об этом 19 января 2022 года пишет издание «КарелInform».

- За минувший день коронавирус обнаружили у 335 человек. При этом непривитыми от инфекции из них оказались 324 пациента, - уточняет издание.

Среди новых зараженных 36 - это дети. Всего за время пандемии в Карелии было зарегистрировано 93 135 случаев заражения коронавирусом, из них 11 179 несовершеннолетних.

Также выздоровели за время пандемии 88 925 человек, за последние сутки – 273. За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1268 человек.

На данный момент в коронавирусных стационарах находятся 608 пациентов. Из них в состоянии средней тяжести 532 человека, в тяжелом - 69 пациентов, из них непривитые - 68 человек. Также в отделениях находятся семь человек в крайне тяжелом состоянии.