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Экономика19 января 2022 10:04

Песков назвал неприемлемым текущий уровень инфляции в России

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Кабмин и Центробанк успешно справляются с задачей по поддержанию микро- и макростабильности
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что текущий уровень инфляции в стране ни для кого не является приемлемым. Соответствующее заявление официальный представитель Кремля сделал на брифинге в среду, 19 января 2022 года.

Дмитрий Песков подчеркнул, что власти России принимают меры, чтобы вернуть рост цен к целевым показателям в 4%.

Пресс-секретарь российского лидера также выразил уверенность, что Кабмин и Центробанк успешно справляются с задачей по поддержанию микро- и макростабильности в России.

"Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются", - уточнил представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поручил правительству страны опустить инфляцию до целевого уровня в 4%.

Напомним, Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года. По подсчетам специалистов ведомства, она составила 8,39%.