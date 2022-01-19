В парламенте Казахстана одобрили отмену пожизненного председательства Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа

В Казахстане отменили пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа. Фото: БОНДАРЕНКО Сергей, ОТАРБАЕВ Болатбек.

В Казахстане нижняя палата казахстанского парламента (Мажилис) одобрила поправки об отмене пожизненного председательства бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева в Совете Безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Об этом сообщает в среду 19 января zakon.kz со ссылкой на депутата Мажилиса Каната Нурова.

«Последняя речь главы государства в парламенте была по сути революционной, народ вздохнул с облегчением. Теперь парламент и правительство должны все его посылы реализовать полностью, срочно и точно. Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство Первого Президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, что сегодня нами и было сделано. Ваш покорный слуга участвовал в этом историческом решении Мажилиса», - написал Нуров на своей странице в Facebook.

18 января Нурсултан Назарбаев впервые после начала беспорядков в Казахстане записал видеообращение, в котором обратился к нации. Подробности здесь на kp.ru.