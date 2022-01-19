Песков заявил, что Москва надеется на днях получить письменный ответ США на предложения по безопасности

Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на днях получить письменный ответ от США на предложения по безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва надеется, что в течение нескольких дней получит письменный ответ от США на свои предложения по обеспечению безопасности. Об этом в среду 19 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока письменного ответа мы не получили на поставленные вопросы. Надеемся, что мы получим на днях», - цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Вашингтон пообещал предоставить Москве ответ на предложения по безопасности в письменном виде.

Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности в Европе прошли 11 января, они продолжались около восьми часов. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал эти переговоры сложными, однако глубокими и конкретными. Дипломат отметил, что Москва и Вашингтон не смогли достичь прогресса в вопросе гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток.