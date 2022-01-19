Средний размер ипотеки в России вырос на 650 тысяч рублей за год

Размер ипотеки в России вырос в среднем на 25% за год Фото: ТАСС

Средний размер ипотечного кредита в России за 2021 год вырос на 650 тысяч рублей в 2021 году, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса по умному подбору финансовых услуг "Кредистория" "Объединенного кредитного бюро".

"В декабре 2020 года средний размер ипотечного кредита составлял 2,63 млн рублей, к ноябрю 2021 года он увеличился до 3,21 млн рублей (по данным Банка России - 3,23 млн рублей), а по итогам декабря 2021 года - до 3,28 млн рублей, - говорится в результатах исследования. - Соответственно, россияне теперь берут у банков в долг на покупку недвижимости на 25% больше, чем год назад".

Сильнее всего средний размер ипотеки вырос в Краснодарском (+32%) и Ставропольском (+26%) краях, Омской (+26%), Воронежской (+23%) и Ленинградской (+23%) областях, а также Санкт-Петербурге (+23%).

Наименьший рост зафиксирован в Свердловской области (+13%), Ханты-Мансийском автономном округе (+14%), Башкирии (+15%), Пермском (+15%) и Хабаровском краях (+16%), а также Москве (16%).

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, когда регулятор ждет максимального эффекта от повышений ключевой ставки ЦБ РФ. По ее словам, это должно случиться в 2022 году. Как отметила Набиуллина, Банк России принимает решения с целью возвращения инфляции к 4%.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце декабря сообщил, что многодетные родители смогут оформить получение единовременной выплаты на покупку квартиры через портал госуслуг.

Мишустин отметил, что правительство продолжает оказывать поддержку многодетным семьям. По инициативе президента они получают единовременную выплату до 450 тыс. рублей, чтобы полностью или частично погасить заем на покупку квартиры или дома