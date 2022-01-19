Путин обсудит с правительством ситуацию с коронавирусом на следующей неделе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране будет обсуждаться на очередном совещании президента России Владимира Путина с правительством на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Текущая ситуация с ковидом на каждом совещании с правительством обсуждается. Мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведет. Обязательно там это будет рассматриваться», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что разработанный кабмином план по борьбе с распространением новым штаммом коронавируса был представлен Путину, сообщил Песков.

«Что касается плана, он доложен главе государства и он принят к сведению. Правительство действует», - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило новый план борьбы с коронавирусом с учетом особенностей штамма «омикрон», отметив, что систему здравоохранения подготовят к увеличению числа больных.