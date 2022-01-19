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Общество19 января 2022 10:42

Песков назвал важным задержание хакеров REvil для борьбы России и США с киберпреступностью

Представитель Кремля напомнил, что Путин и Бейден обсуждали взаимодействие в борьбе с киберпреступностью на переговорах в Женеве
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков назвал важным задержание хакеров REvil для борьбы России и США с киберпреступностью

Песков назвал важным задержание хакеров REvil для борьбы России и США с киберпреступностью

Фото: Shutterstock

Москва считает очень важным задержание причастных к хакерской группировке REvil для борьбы с киберпреступностью, о которой ранее договорились Россия и США. Такое заявление в среду, 19 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что взаимодействие в борьбе с киберпреступностью обсуждалось между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом в ходе переговоров в Женеве в 2021 годом.

Песков также отметил, что позже по решению глав государства был «запущен механизм консультаций между двумя странами, в котором принимают участие представители всех специальных ведомств двух сторон». «В этом плане это [задержание подозреваемых в причастности к REvil] чрезвычайно важно», - заявил он.

Напомним, в минувшую пятницу, 14 января, суд в Москве арестовал восьмерых участников хакерской группировки REvil, которые рассылали вирусы для вымогательства денежных средств и были задержаны Федеральной службой безопасности (ФСБ) после обращения из США. Задержание хакеров происходило в нескольких регионах России.